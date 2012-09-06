Переводити депозити з гривні в долар є сенс, якщо курс сягне критичної позначки – банкір

Зростання курсу долара США на тлі незначного ослаблення національної валюти спровокувало бажання багатьох вкладників перевести свої гривневі вклади у доларові. Проте переводити депозити з національної валюти в іноземну є сенс тільки у разі досягнення критичної позначки в курсах валют. Так вважає начальник управління обслуговування фізичних осіб банку «ПІВДЕННИЙ» Марина Сплошнова, повідомили УНІАН у прес-службі банку.

«Вклади в національній валюті мають значно вищу прибутковість у порівнянні з депозитами в доларах США і євро. Висока відсоткова ставка у гривнях дозволяє не тільки захистити кошти від інфляції, але й забезпечити їх збереження при незначному ослабленні курсу нацвалюти», - каже Марина Сплошнова.

За словами банкіра, «критична позначка» в курсових коливаннях для кожного з видів вкладів і банків різна. Виходячи з лінійки депозитів банку «ПІВДЕННИЙ», Сплошнова відзначила, що сьогодні їхньому клієнтові можна починати розглядати можливість переведення гривневого вкладу в доларовий тільки при досягненні курсом долара позначки в діапазоні від 8,8 до 9 грн.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня міжбанківський і готівковий валютний ринок України почало лихоманити. Гривня відчутно подешевшала стосовно долара.

У вівторок, 4 вересня, на валютному міжбанку до середини сесії торги фактично зупинилися (на рівні 8,1420-8,1520 грн/дол.) через брак пропозиції продажу валюти. Заявки були виключно на її купівлю. Нацбанк з інтервенціями не виходив. До кінця торгів котирування на міжбанку щодо гривні знизилися до більш ніж дворічного мінімуму і ринок закрився на рівні 8,19-8,21 грн/дол.

В середу, 5 вересня, на українському міжбанку гривня дещо зміцнилася стосовно долара США. Торги закрилися котируваннями 8,14/8,16 грн/дол. У середу “Ощадбанк” впродовж торгової сесії двічі виходив на міжбанківський валютний ринок з продажем доларів.

У четвер, 6 вересня, торги на міжбанку відкрилися котируваннями 8,1400/8,1500, а до 12:00 гривня зміцнилася і котирування досягли 8,1185/8,1265 грн/дол.

Коментуючи ситуацію, що склалася, в НБУ пояснили підвищення попиту на валюту збільшенням напередодні залишків на коррахунках комбанків за рахунок проведення Нацбанком тендеру для підтримання ліквідності. Загалом регулятор рефінансував кредитно-фінансові установи майже на 4 млрд грн терміном майже на один рік.

У Раді НБУ прогнозують, що ситуація на міжбанку повністю стабілізується до кінця поточного тижня.

Стрибки на міжбанку спровокували зростання курсу валюти на готівковому ринку. Починаючи з вівторка, середній курс купівлі-продажу долара в банках становив 8,23-8,28 грн за долар. Крім того, у деяких містах спостерігається дефіцит готівкового долара.

В інтернет-магазинах на 6 вересня курс становив приблизно 8,23 грн за долар у разі готівкового розрахунку і 8,8 грн/дол. – у разі безготівкового.

Деякі експерти і учасники ринку вважають, що події вівторка, 4 вересня, на міжбанківському валютному ринку продемонстрували результат активних валютних спекуляцій. При цьому інші відзначають, що просто відбувся збіг певних обставин.

Опозиційні експерти відзначають, що сплеск валютної паніки – це один із проявів прихованої девальвації гривні, яка давно триває в країні і є результатом економічної політики влади. А майбутні вибори посилюють неспокій серед населення, яке чекає істотної девальвації національної валюти після їх закінчення.