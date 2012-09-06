Ситуація на валютному ринку стабілізується через 2-3 дні - Тігіпко

Віце-прем'єр-міністр України Сергій Тігіпко очікує, що ситуація на валютному ринку України стабілізується через 2-3 дні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

При цьому він зазначив, що, скуповуючи в ці дні валюту, заробити не вдасться.

«Той, хто зараз встигне продати валюту, той заробить; той, хто купить валюту, - втратить. Ситуація триватиме ще буквально 2-3 дні», - сказав С.Тігіпко.

При цьому він зазначив, що падіння курсу гривні до долара відбулося через низку обставин неекономічного характеру.

«Якщо говорити про курсову проблему, яка виникла, скажу відверто: вона виїденого яйця не варта», - сказав віце-прем'єр.

Він зазначив, що ситуація на міжбанку була викликана збігом таких обставин: вихідний у США, страйк співробітників «Люфтганзи» в Німеччині, а також рефінансування комерційних банків України майже на 4 млрд гривень.

«Склалися на той час кілька моментів, які мають суб'єктивний характер.

Перша позиція - вихідний у США. В результаті не змогли одержати ту валюту, яка проходила практично щодня, і утворився невеликий дефіцит. Так часто відбувається, коли йдуть вихідні в американських банках.

Друга позиція - застрайкували працівники «Люфтганзі» – основного перевізника валюти. «Люфтганза» не поставила певну кількість «кешу», і створився невеликий дефіцит.

Третя позиція - Національний банк рефінансував кілька комерційних банків, і ліквідність з 14-15 збільшилася до 25 млрд гривень, і відразу ж ці гроші викинулися на валютний ринок. Деякі банки почали розкручувати ситуацію.

Явно є і політичне забарвлення цієї справи», - сказав С.Тігіпко.

Він наголосив, що ситуація настільки не має об'єктивних економічних підстав, що Національний банк навіть не вдавався до жодних заходів для її стабілізації.

«Три дні максимум, і ситуація буде стабілізована, тому що немає об'єктивних причин», - сказав віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, поточного тижня як міжбанківський, так і готівковий валютний ринок України почало лихоманити. Гривня істотно подешевшала щодо долара.

У вівторок, 4 вересня, на валютному міжбанку на середину сесії торги фактично зупинилися (на рівні 8,1420-8,1520 грн/дол.) через відсутність пропозиції з продажу валюти. Були виключно заявки на її купівлю. Нацбанк з інтервенціями не виходив. На кінець торгів котирування на міжбанку з гривні знизилися до більш як дворічного мінімуму, і ринок закрився на рівні 8,19-8,21 грн/дол.

В середу, 5 вересня, на українському міжбанку гривня дещо зміцнилася щодо долара США. Торги закрилися котируваннями 8,14/8,16 грн/дол. В середу “Ощадбанк” впродовж торгової сесії двічі виходив на міжбанківський валютний ринок з продажем доларів.

У четвер, 6 вересня, торги на міжбанку відкрилися котируваннями 8,1400/8,1500, а на 12:00 гривня зміцнилася і котирування досягли 8,1185/8,1265 грн/дол.

Коментуючи ситуацію, що в цілому склалася, в НБУ пояснили підвищення попиту на валюту збільшенням напередодні залишків на коррахунках комбанків за рахунок проведення Нацбанком тендеру з підтримки ліквідності. В цілому регулятор рефінансував кредитно-фінансові установи майже на 4 млрд грн терміном майже на один рік.

У Раді НБУ прогнозують, що ситуація на міжбанку повністю стабілізується до кінця поточного тижня.

Скачки на міжбанку спровокували збільшення курсу валюти на готівковому ринку. Починаючи з вівторка середній курс купівлі-продажу долара в банках становив 8,23-8,28 грн за долар. Крім того, у ряді міст спостерігається дефіцит готівкового долара.

В інтернет-магазинах на 6 вересня курс становив приблизно 8,23 грн за долар при готівковому розрахунку і 8,8 грн/дол. - при безготівковому.

Деякі експерти й учасники ринку вважають, що події вівторка, 4 вересня, на міжбанківському валютному ринку продемонстрували результат активних валютних спекуляцій. При цьому інші зазначають, що просто стався збіг ряду обставин.

Опозиційні експерти зазначають, що сплеск валютної паніки - це один з проявів прихованої девальвації гривні, яка давно відбувається в країні і є результатом економічної політики влади. А майбутні вибори посилюють неспокій серед населення, яке очікує істотної девальвації національної валюти після їх завершення.