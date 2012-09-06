Путін і Лагард обговорять реформу МВФ

Москва. Президент Росії Володимир Путін і директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард обговорять реформу МВФ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, зустріч відбудеться у рамках саміту форуму АТЕС, який проходитиме у Владивостоку 7-9 вересня.

«На переговорах порушуватиметься питання про реформу управління Фонду. Необхідно зміцнити роль економік, які динамічно розвиваються, - це піде на користь самому МВФ: підвищить його легітимність, дозволить оперативніше реагувати на кризові явища в глобальній економіці», - сказано у повідомленні.

Наголошується, що це питання буде включено в число російських пріоритетів у період головування в «Групі двадцяти» у 2013 році.

За інформацією Кремля, ще одна тема для обговорення - прискорення реформ міжнародних фінансових інститутів. Особливе значення має питання нарощування ресурсів МВФ - на саміті «Групи двадцяти» у Лос-Кабосі з цього приводу ухвалено принципові рішення. У плані поповнення ресурсної бази до цього часу вдалося більше, ніж було заплановано - замість 430 млрд дол «Група двадцяти» знайшла 456 млрд дол.

Також наголошується, що для економік форуму АТЕС присутність на саміті керівника однієї з ключових міжнародних фінансових організацій надзвичайно важлива. У регіоні високий попит на ресурсний потенціал МВФ. Затребувані й експертно-аналітичні напрацювання Фонду, зокрема в контексті роботи, що ведеться в АТЕС із пошуку нових джерел та стимулів регіонального і глобального розвитку. Для Росії контакти з керівництвом МВФ мають значення і з урахуванням головування в «Групі двадцяти» наступного року.

Крім цього на порядку денному зустрічі – «звірка годинника» стосовно ситуації, яка залишається нестійкою у світовій економіці та фінансах.

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