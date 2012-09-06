НБУ прогнозує спад ажіотажу на валюту найближчим часом

Директор Департаменту аналізу і прогнозування грошово-кредитного ринку Національного банку України (НБУ) Сергій Кораблін прогнозує спад ажіотажного попиту на інвалюту найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у четвер під час телемосту.

“Ми (НБУ — УНІАН) будемо присутні на ринку. Золотовалютні резерви перевищують 30 млрд дол.: коштів більш ніж достатньо для того, щоб збити можливий надмірний попит (на валюту — УНІАН)... Через деякий час цей ажіотаж уляжеться на ринку”, - зазначив він.

За його словами, причинами підвищеною курсовою волатильності на поточному тижні є збільшення сезонного попиту на валюту і надання банкам 3,8 млрд грн довгострокового рефінансування Нацбанком.

За словами С.Корабліна, з початку року НБУ викупив на валютному ринку близько 3 млрд дол. Він вважає, що на сьогодні сформувалися сприятливі умови для курсової динаміки.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня на українському міжбанку котирування підвищилися до 8,1800/8,2000 грн/дол., з євро - 10,2950/10,3240 грн/євро. При цьому на середину сесії торги фактично зупинилися, оскільки відсутні пропозиції з продажу валюти.

5 вересня вдень українські банки купували долар США в середньому по 8,15 грн/дол., продавали — по 8,23 грн/дол.

Курс купівлі готівкового долара підвищився на 0,3%, продажу — на 0,8% порівняно з учорашнім днем.

Пропозиції банків з купівлі долара коливаються в межах 8,11-8,20 грн/дол., з продажу – в межах 8,16-8,30 грн/дол.