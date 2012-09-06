Гривня зміцнилася на міжбанку в четвер. Котирування становили 8,1170/8,1260

У четвер, 6 вересня, на українському міжбанківському ринку гривня зміцнилася по відношенню до основних валют.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1400/8,1500, на 12:00 ціни впали - 8,1185/8,1265. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,1170/8,1260.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2528/33, на 12:00 ціни знизилися до 0,2521/25. До закриття торгів ціни досягли мінімуму - 0,2518/22. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становить 32,2120 (-0,1660).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2595/1,2650.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,2725/10,2870, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,2395/10,2535. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 10,2425/10,2580.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 4 вересня, торги на міжбанку закрилися максимальним падінням курсу гривні за більш ніж два роки - на рівні 8,19/8,2 грн дол.