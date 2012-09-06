Янукович позитивно оцінює роботу з виплати компенсацій вкладникам Ощадбанку СРСР

Президент України Віктор Янукович позитивно оцінює роботу Ощадбанку України щодо виплати компенсацій вкладникам Ощадбанку СРСР.

Про це глава держави сказав на засіданні Комітету з економічних реформ, повідомляє прес-служба Президента України.

«Майже за три місяці ми виконали зобов’язання перед 2 мільйонами 400 тисячами вкладників Ощадбанку на загальну суму 2,3 млрд гривень», - зазначив глава держави.

В.Янукович особливо наголосив, що процес виплати компенсацій має відбутися на високому організаційному рівні, «без черг та метушні».

Президент зазначив, що зараз розпочнеться реєстрація вкладників, які ще мають отримати компенсації, - і цю роботу також потрібно провести на високому рівні. «Кожен громадянин, у якого є право на компенсацію, повинен її отримати», - сказав В.Янукович.