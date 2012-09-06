Активи українських банків у серпні скоротилися на 0,4% - до 1,109 трлн грн

Активи українських банків у серпні 2012 р. скоротилися на 0,4%, з початку п.р. - на 4,3%, до 1,105 трлн грн.

Про це сказано в інформації, оприлюдненій на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з повідомленням, загальні активи минулого місяця скоротилися на 0,4%, в січні-серпні - на 3%, до 1,248 трлн грн.

У структурі загальних активів кредитні операції становлять 65,4%, вкладення в цінні папери - 8,4%, кореспондентські рахунки в інших банках — 5,9%, готівкові кошти і кошти в Нацбанку - 4,7%, основні кошти і нематеріальні активи - 4,5%, доходи, нараховані до отримання, - 4,4%, дебіторська заборгованість — 5,6%.

Зобов'язання банків минулого місяця скоротилися на 0,5% - до 938,9 млрд грн, з яких кошти фізосіб становили 345,5 млрд грн, або 36,8%, кошти суб'єктів господарювання — 179,5 млрд грн, або 19,1%, міжбанківські кредити і депозити — 146,2 млрд грн, або 15,6%.

Капітал банків у серпні скоротився на 0,1% - до 165,6 млрд грн і становив 15% пасивів банків. Сплачений зареєстрований статутний капітал банків скоротився на 4% і на 1 вересня п.р. становив 172,5 млрд грн.

Станом на 1 вересня 2012 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 175 банків України, один з яких мав ліцензію санаційного банку.