Парламент планує спростити ліцензування операцій з валютою

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону "Про внесення змін до статті 18 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 230 народних депутатів із 342 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект спрямований на мінімізацію впливу правоохоронних органів на діяльність суб’єктів господарювання і припинення виконання невластивих для них функцій при видачі Національним банком ліцензій на здійснення операцій в іноземній валюті.

Для досягнення окресленої мети законопроектом пропонується внести зміни до статті 18 Закону "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", відповідно до яких скасовується такий етап порядку видачі Нацбанком ліцензій на здійснення операцій в іноземній валюті як повідомлення про це спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю та врахування одержуваних щодо них висновків.

Крім того, НБУ уповноважується на припинення фінансування та операції з рахунків клієнтів лише за рішенням суду, усуваючи при цьому можливість винесення такого рішення слідчим під час провадження досудового слідства у кримінальній справі.