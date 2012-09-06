Торговельні підприємства у січні-липні збільшили перерахування до бюджету на 14% - ДПСУ
18:58, 06 вересня 2012Фінанси
0
За 7 місяців поточного року підприємства торгівлі сплатили до державного бюджету 17,4 млрд грн, що на 2,1 млрд грн (на 14%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної податкової служби України.
Водночас сума відшкодованого підприємствам цієї сфери ПДВ зросла на 17% у порівнянні з 2011 роком. За січень-липень вони одержали 6 млрд грн бюджетної компенсації, що на 0,9 млрд грн більше, ніж минулого року.
Податковий борг до державного бюджету підприємств торгівлі зменшився за 7 місяців року на 0,5 млрд грн.
Загалом на обліку в податковій перебуває 182,6 тис. підприємств торгівлі, які подають звіти.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter