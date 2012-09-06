Нацбанк у серпні купив валюти на міжбанку на 436 млн дол. більше, ніж продав

Національний банк України в серпні купив на міжбанківському ринку іноземної валюти на 436 млн доларів США більше, ніж продав у ході своїх інтервенцій, повідомив директор департаменту НБУ з управління валютним резервом і здійснення операцій на відкритому ринку Олександр Дубихвіст.

«Загальне сальдо інтервенцій за місяць було позитивним і становило 436 млн. дол.», - сказав О.Дубихвіст у відеоролику, розміщеному на сайті Центробанку України.

За його словами, станом на 1 вересня 2012 року міжнародні золотовалютні резерви Нацбанку «залишилися на рівні 30 млрд дол.».

«Найбільший вплив на стан золотовалютних резервів мало повернення чергового траншу кредиту МВФ і відсотків на загальну суму 990 млн. дол. в еквіваленті. Також у серпні Нацбанк виходив на міжбанківський валютний ринок з продажем іноземної валюти. Як і в липні, в серпні здійснювався продаж валюти для потреб НАК «Нафтогаз» для розрахунків за російський газ», - заявив О.Дубихвіст.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня Нацбанк повідомив, що за липень його валютні резерви збільшилися на 2,6% - до 30,079 млрд дол.

За даними регулятора, в січні-липні резерви скоротилися на 5,4%, або на 1,716 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).