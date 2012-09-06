ВР збільшила фінансування МОЗ і Державної судової адміністрації

Верховна Рада ухвалила в цілому Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 256 народних депутатів із 332 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачається збільшити Державній судовій адміністрації обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями по загальному фонду державного бюджету за бюджетними програмами по здійсненню правосуддя судами загальної юрисдикції на 594,5 млн грн (у тому числі оплата праці – 436,1 млн грн, нарахування на заробітну плату – 158,4 млн грн) з метою забезпечення виплати заробітної плати працівникам апарату місцевих та апеляційних судів у розмірах, встановлених законодавством.

Одночасно (враховуючи недоотримання Державною судовою адміністрацією надходжень судового збору в поточному році) законопроектом передбачається зменшити планові показники доходів спеціального фонду державного бюджету від надходжень судового збору на 594,5 млн грн та відповідно і видатки спеціального фонду, які передбачені на оплату праці суддям та працівникам апарату місцевих та апеляційних судів.

Крім того, законопроектом пропонується вирішити питання належного фінансування поточних видатків місцевих та апеляційних господарських судів за рахунок перерозподілу бюджетних призначень між програмами Державної судової адміністрації, а саме за рахунок зменшення призначень за бюджетною програмою «Виконання рішень судів на користь суддів» на 8 млн гривень, а також збільшити видатки на оплату праці працівників Державної судової адміністрації на 2 млн грн (у тому числі оплата праці – 1,5 млн грн, нарахування на заробітну плату – 0,5 млн грн) у зв’язку із запровадженням нових умов оплати праці та на оплату комунальних послуг та енергоносіїв з метою уникнення кредиторської заборгованості – на 1,2 млн гривень.

З метою реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою у проекті змін до державного бюджету на 2012 рік Міністерству охорони здоров’я передбачено нову бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» із загальним обсягом видатків 40 млн гривень.

Запровадження часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою дозволить підвищити доступність відповідних лікарських засобів майже для 12 млн осіб з гіпертонічною хворобою.