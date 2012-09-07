ВР планує посилити відповідальність за фальшування акцизних марок

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за фальшування марок акцизного збору».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного законопроекту проголосували 246 народних депутатів з 331 зареєстрованого в сесійній залі.

Законопроектом пропонується внести до статей 199 та 216 КК зміни, суть яких полягає у включенні до переліку передбачених статтею 199 предметів злочину (нині ними є гроші, державні цінні папери та білети державної лотереї) марок акцизного збору та голографічних захисних елементів.

Передбачено, що виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажі товарів, збуту а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору, голографічних захисних елементів, підробленої національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб чи у великому розмірі караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.