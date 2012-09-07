Процедуру припинення підприємницької діяльності скоротять

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо проведення перевірок у зв’язку з припиненням за заявницьким принципом підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців, які не мають найманих працівників».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного законопроекту (11005) проголосували 257 народних депутатів з 325 зареєстрованих в сесійній залі..

Законопроект передбачає, що документальна позапланова виїзна перевірка проводиться за скороченою процедурою для фізичних осіб-підприємців, які не мають найманих працівників, у разі наявності за два останніх календарних роки одночасно таких умов: платником податку задекларовано відсутність доходів від провадження господарської діяльності; платник податку не зареєстрований як платник податку на додану вартість; в органах податкової служби відсутня податкова інформація щодо використання платником податку найманої праці фізичних осіб та відкритих платником податку рахунків у банках та інших фінансових установах.