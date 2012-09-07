Казначейські зобов'язання для населення випустять на 200 млн дол. під 9,2%

Кабінет міністрів України доручив Міністерству фінансів випустити казначейські зобов'язання (КЗ) для населення на 200 млн. доларів під 9,2%.

Про це йдеться в постанові уряду №836 від 5 вересня, яке було обнародувано пізно ввечері у четвер.

Згідно з постановою, випуск казначейських зобов'язань здійснюється серіями А і Б строком на 24 місяці та номінальною вартістю 500 доларів.

Обсяг кожної серії становить 100 млн. доларів США. Сертифікат містить чотири піврічні купони. Розмір доходу за кожним купоном становить 23 долари США.

Первинне розміщення проводитиметься через “Ощадбанк”. Крім того, банк проводитиме двостороннє котирування цих паперів як на їх продаж, так і на купівлю.

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку серпня директор генерального департаменту банківського нагляду Національного банку України Олексій Ткаченко повідомив, що валютні казначейські зобов'язання для населення будуть випущені наприкінці вересня.

При цьому банкір запевнив, що ціна дострокового зворотного викупу КЗ може відрізнятися від ціни продажу максимум на 1%. Дохідність паперів може бути на рівні 8-10% річних.

Казначейські зобов'язання будуть випущені в паперовій формі номіналом 500 дол. Вони будуть безіменними з терміном обігу два роки з піврічним купоном.

На початку липня парламент дозволив здійснювати емісію казначейських зобов'язань України в іноземній валюті для населення, ухваливши відповідний Закон «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок» щодо казначейських зобов'язань». Документом було внесено поправки до Податкового кодексу, згідно з якими інвестиційний дохід із КЗ звільняється від оподаткування.