Російський ВТБ може розмістити єврооблігації ще на 1 млрд доларів

Глава ВТБ Андрій Костін не виключає, що банк розмістить єврооблігації на суму не менш як 1 млрд доларів. Про це він повідомив сьогодні журналістам у Владивостоку на саміті АТЕС.

"Остаточне рішення поки що не ухвалене, протягом вересня вирішуватимемо це питання", - наголосив А.Костін. Він уточнив, що ухвалення рішення про випуск євробондів залежатиме від того, як торгується попередній випуск, також на 1 млрд доларів, і від зовнішньої ринкової кон'юнктури, передає ІТАР-ТАРС.

Довідка УНІАН. Російський «Внешторгбанк» (ВТБ) володіє 99,9737% акцій ПАТ «ВТБ Банк», заснованого в 1992 році (входить до групи найбільших банків України).

«ВТБ Банк» (м. Київ) у січні-червні 2012 року одержав чистий прибуток у розмірі 382,9 млн. грн, що на 2,7% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

У II кварталі 2012 року банк одержав збиток у розмірі 202,27 млн. грн проти 255,54 млн. грн прибутку за аналогічний період 2011 року.

Активи банку в січні-червні 2012 року збільшилися на 6,1% і на 1 липня становили 38,17 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - зменшилися на 8,3%, до 24,99 млрд грн, зобов'язання - зросли на 5,5%, до 34,68 млрд грн. Статутний капітал залишався на рівні 5,416 млрд грн, власний капітал збільшився на 12% - до 3,49 млрд грн.