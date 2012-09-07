Уряд схвалив Концепцію розвитку системи управління держфінансами

Уряд схвалив Концепцію розвитку системи управління державними фінансами.

Згідно з відповідним розпорядженням Кабінету міністрів №633-р від 3 вересня 2012 року, заходи для реалізації Концепції фінансуватимуться з державного бюджету.

При цьому передбачається, що частина заходів здійснюватиметься за рахунок фінансової підтримки Євросоюзу.

Концепція, зокрема, передбачає, що основними напрямами розвитку системи управління держфінансами є розширення повноважень Рахункової палати в частині контролю за дохідною частиною держбюджету і надходженнями і використанням коштів місцевих бюджетів, а також проведення моніторингу імплементації нормативно-правових актів у сфері державного внутрішнього фінансового контролю, реформування системи держзакупівель і забезпечення своєчасного відшкодування ПДВ.