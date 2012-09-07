На торгах у п'ятницю можливий обвал пар EUR/USD і GBP/USD – експерт

На торгах у п'ятницю, 7 вересня, спочатку пари EUR/USD і GBP/USD будуть зміцнюватися у зв'язку зі зростанням попиту на ризиковані активи, але вже за кілька годин можливе падіння до позначок 1,2570 і 1,5870 із подальшими цілями 1,25 і 1,58 відповідно. Такий прогноз аналітиків FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, на торгах з європейськими валютами у п'ятницю слід врахувати декілька чинників із єврозони: ризикові настрої, компонент зайнятості, рівень безробіття, а також рішення Конституційного суду Німеччини, яке буде оголошене найближчим часом.