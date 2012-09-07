Середньозважений курс гривні на міжбанку у четвер становив 8,0827 грн/дол.

Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку у четвер, 6 вересня, зміцнився до 8,0827 грн/дол. у порівнянні з 8,1184 за попередній день торгів. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Обсяг торгів на міжбанку становив 2,004 млрд дол. (в еквіваленті), що на 72,6 млн. дол. більше, ніж за попередній день торгів. Із загального обсягу сума продажу доларів становила 1,460 млрд дол.

Як повідомлялося, у четвер, 6 вересня, на українському міжбанківському ринку гривня зміцнилася щодо основних валют.

Торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1400/8,1500, до 12:00 ціни впали - 8,1185/8,1265. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,1170/8,1260.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2528/33, до 12:00 ціни знизилися до 0,2521/25. До закриття торгів ціни досягли мінімуму - 0,2518/22. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 32,2120 (-0,1660).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,2595/1,2650.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,2725/10,2870, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,2395/10,2535. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 10,2425/10,2580.

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