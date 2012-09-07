Крим за нинішній курортний сезон збільшив на третину перерахування до зведеного бюджету – ДПСУ

Крим за курортний сезон 2012 року (травень-серпень) перерахував до зведеного бюджету 2,2 млрд грн – на третину більше, ніж роком раніше.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної податкової служби України з посиланням на голову ДПСУ Олександра Клименка.

За словами О.Клименка, надходження єдиного податку за курортний сезон 2012 року зросли удвічі в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року.

Надходження від туристичного збору в Криму в травні-серпні 2012 року становили близько 6 млн. грн - на 14% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

При цьому податкова служба відзначає активізацію малого і середнього бізнесу, що працює за спрощеною системою.

«У 2012 році кожен третій з міні-готелів Криму є платником єдиного податку. За останній рік ще 100 підприємств готельної сфери вибрали для себе спрощену систему», - повідомив О.Клименко.

Водночас він відзначив необхідність поглиблення співпраці податкової і місцевих органів влади у питанні адміністрування туристичного збору.

«Поки що в адмініструванні туристичного збору є ще багато невирішених питань», - сказав О.Клименко.