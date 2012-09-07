Золотовалютні резерви НБУ продовжують скорочуватися

Міжнародні валютні резерви Національного банку України (НБУ) в серпні скоротилися на 0,3% - до 29,995 млрд дол. з 30,081 млрд дол. Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, в тому числі скоротилися резерви в іноземній валюті на 0,6% - до 28,126 млрд дол., спеціальні права запозичень — до 8,39 млн. дол. із 78,42 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, за даними Нацбанку, в серпні він купив на міжбанківському ринку іноземної валюти на 436 млн. доларів США більше, ніж продав у ході своїх інтервенцій. Найбільший вплив на стан золотовалютних резервів мало повернення чергового траншу кредиту МВФ і відсотків на загальну суму 990 млн. дол. в еквіваленті. Також у серпні, як і в липні, здійснювався продаж валюти для потреб НАК «Нафтогаз» для розрахунків за російський газ.

За даними регулятора, в січні-липні резерви скоротилися на 5,4%, або на 1,716 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).