Азаров звинувачує у валютному ажіотажі банки, "продажних" експертів і ЗМІ

В уряду і Національного банку України сьогодні достатньо інструментів для стабілізації валютного ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу в Донецьку прем'єр-міністр України Микола Азаров.

«Так виникає питання: а що в уряду, у Національного банку не достатньо інструментів, щоб дати по руках тим, хто свої інтереси плутає з державними, з суспільними інтересами? Достатньо! Тому ми звернулися до Національного банку – застосувати владу в цій ситуації», - сказав М.Азаров.

Він відзначив, що валюта в країні потрібна в основному для здійснення імпортних операцій. «Я скажу, що про всю цю історію не варто й говорити, зараз у нас достатньо валютних резервів. Не переживайте, все під контролем і можна спати спокійно», - відзначив прем'єр-міністр.

Він нагадав, що «політика уряду здійснюється в координації з Національним банком України, є два органи в країні, які відповідають за стабільність, зокрема за стабільність на валютному ринку».

М.Азаров наголосив, що для заборони спекуляцій на валютному ринку потрібний відповідний контроль.

«Як ми можемо стримувати спекулятивні коливання на валютному ринку? Перш за все, ми зобов'язані контролювати, щоб не спекулювали банки, і йдеться про банки, тому що прості громадяни не можуть спекулювати валютою, - сказав М.Азаров. - Ажіотаж і спекуляції проводять банки, які мають вільні ресурси грошей, можуть у великих обсягах купувати валюту, можуть наймати продажних так званих експертів, наймати засоби масової інформації та створювати істерію і нагнітати ажіотаж, примушуючи тим самим простих людей купувати нікому не потрібні долари».

Як повідомляв УНІАН, цього тижня як міжбанківський, так і готівковий валютний ринок України почало лихоманити. Гривня істотно подешевшала щодо долара.

У вівторок, 4 вересня, на валютному міжбанку до середини сесії торги фактично зупинилися (на рівні 8,1420-8,1520 грн/дол.) через відсутність пропозиції з продажу валюти. Були лише заявки на її купівлю. Нацбанк з інтервенціями не виходив. До кінця торгів котирування на міжбанку з гривні знизилися до більш ніж дворічного мінімуму, і ринок закрився на рівні 8,19-8,21 грн/дол.

У середу, 5 вересня, на українському міжбанку гривня дещо зміцнилася щодо долара США. Торги закрилися котируваннями 8,14/8,16 грн/дол. В середу “Ощадбанк” упродовж торгової сесії двічі виходив на міжбанківський валютний ринок із продажем доларів.

У четвер, 6 вересня, торги на міжбанку відкрилися котируваннями 8,1400/8,1500, а до 12:00 гривня зміцнилася і котирування досягли 8,1185/8,1265 грн/дол.

Коментуючи ситуацію, що в цілому склалася, в НБУ пояснили підвищення попиту на валюту збільшенням напередодні залишків на коррахунках комбанків за рахунок проведення Нацбанком тендеру з підтримки ліквідності. В цілому регулятор рефінансував кредитно-фінансові установи майже на 4 млрд грн терміном майже на один рік.

У Раді НБУ прогнозують, що ситуація на міжбанку повністю стабілізується до кінця цього тижня.

Стрибки на міжбанку спровокували зростання курсу валюти на готівковому ринку. Починаючи з вівторка, середній курс купівлі-продажу долара в банках становив 8,23-8,28 грн за долар. Крім того, у ряді міст спостерігається дефіцит готівкового долара.

В інтернет-магазинах до 6 вересня курс становив приблизно 8,23 грн за долар при готівковому розрахунку і 8,8 грн/дол. - при безготівковому.

Деякі експерти і учасники ринку вважають, що події вівторка, 4 вересня, на міжбанківському валютному ринку продемонстрували результат активних валютних спекуляцій. При цьому інші відзначають, що просто виник збіг низки обставин.

Опозиційні експерти відзначають, що сплеск валютної паніки - це один із проявів прихованої девальвації гривні, що давно йде в країні та є результатом економічної політики влади. А майбутні вибори посилюють занепокоєння серед населення, яке очікує на істотну девальвацію національної валюти після їх завершення.