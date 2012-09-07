Увімкнення ЄЦБ друкарського верстата здешевить вклади в євро - експерт

Рішення Європейського центробанку викуповувати без обмежень облігації слабких учасників єврозони фактично означає початок великомасштабної емісії євро на суму близько 1,6 трлн євро, що позначиться і на Україні. Таку думку висловив УНІАН президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

«Попри те, що свого часу Центробанк єврозони критикував ФРС США за її політику QE1 і QE2, він фактично сам взяв на озброєння такий метод. За рахунок емісії євро ЄЦБ хоче знецінити дану валюту, щоб борги в євро були дешевші для їхніх власників. В результаті, інвестиції в євро, як сама грошова одиниця, будуть знецінюватися. В Україні це, насамперед, буде помітно по імпортних товарах, вони будуть дорожчати прискореними темпами, а найголовніше, Україна буде «споживати» євроінфляцію. У результаті заощадження в євро стануть втрачати у вартості. Через два-три роки за аналогічні товари доведеться заплатити значно дорожче. Євро - дуже ризикована валюта для заощадження, особливо на довгострокову перспективу», - сказав О.Охріменко

Як повідомляв УНІАН, Рада керівників Європейського центрального банку погодила нову програму викупу облігацій, націлену на зниження вартості запозичень для низки проблемних країн зони євро, але її деталі будуть викладені у спеціальному прес-релізі.