Дії ЄЦБ не виключають нового витка кризи в єврозоні - експерт

Рішення ЄЦБ з викупу облігацій - позитивна новина для фінансових ринків, 6 вересня на цьому тлі фондові індекси США продемонстрували впевнене зростання (S& 500 +2,0%, NASDAQ +2,1%, DOW +1,9%), німецький DAX додав 2, %, французький CAC 40 3,1%, а британський FTSE 100 2,1%, зазначив у коментарі УНІАН Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні.

За його словами, "європейська валюта повернулася до тижневих максимумів в області 1,2640. Також різко знизилися прибутковості облігацій європейських країн, в тому числі, українських. Тобто, вже зараз Україні і її бізнесу позичати гроші на закордонних ринках стало дешевше".

Як зазначає експерт, якщо ЄЦБ почне викуповувати облігації країн єврозони з терміном 1-3 роки, то це, по суті, пряме фінансування бюджетів проблемних країн. Тим не менше, ЄЦБ виставив свої вимоги. Щоб купувати облігації країни, вона повинна виконувати заздалегідь узгоджені заходи економії. Якщо та чи інша країна не буде цього робити, її держоблігації купуватися не будуть.

Моніторинг за виконанням вимог країною ЄЦБ залишив за собою. Це є негативним моментом даних заходів, тобто, ЄЦБ залишає для себе право на маневри.

"Необхідно дочекатися перших аукціонів, і зрозуміти в якому обсязі ЄЦБ буде купувати ці облігації, і як це буде позначатися на боргових ринках. Також дуже важливо дочекатися рішення німецького суду по правочинності фонду європейської стабільності і жовтневий звіт «Трійки-кредиторів» щодо Греції. Якщо обидві ці події будуть носити позитивний характер, а найімовірніше, так воно й буде, фінансові ринки отримають нові імпульси для зростання", - підкреслює експерт.

Можливо, вважає Івченко, останні заходи ЄЦБ підтримають світові ціни на сталь і зернові, які є основними складовими українського експорту, що буде непрямим чином підтримувати і гривню.

Він визнає, що негативним моментом даної програми є той факт, що одним залиттям грошима боргову кризу в єврозоні не вирішити. Необхідні структурні реформи в багатьох країнах і єдина бюджетно-податкова політика. Водночас, відомо, як країни виконують вимоги кредиторів - дуже повільно і з запізненням. Це також буде знижувати ефективність заходів ЄЦБ.

"Певний позитив на фінансових ринках, в тому числі, в Україні, може протривати кілька тижнів до одержання перших результатів роботи даної програми. Можливо, позитив навіть розтягнеться на більш тривалий період - до кінця року. Однак, відсутність реальних змін і структурних реформ в єврозоні , повільне економічне зростання в цьому регіоні можуть знизити ефективність даних заходів, що може призвести з часом до нового витка кризи в єврозоні", - підкреслив Івченко.

Як повідомляв УНІАН, Рада керівників Європейського центрального банку погодила нову програму викупу облігацій, націлену на зниження вартості запозичень для ряду проблемних країн зони євро, але її деталі будуть викладені у спеціальному прес-релізі.