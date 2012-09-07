Підприємствам у січні-серпні відшкодовано 31 млрд грн ПДВ

Підприємствам у січні-серпні 2012 року відшкодовано понад 31 млрд податку на додану вартість (ПДВ), що на 8,4%, або на 2,4 млрд грн, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), зокрема, 16,7 млрд грн ПДВ було відшкодовано в автоматичному режимі.

У серпні сума автоматичного відшкодування становила 2,2 млрд грн. При цьому 900 млн грн отримали іноземні інвестори, у тому числі 78 підприємств з європейським капіталом, що працюють в Україні, отримали відшкодування ПДВ на загальну суму 752 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума заборгованості з відшкодування ПДВ з початку 2012 року скоротилася на 3,3 млрд грн.

Довідка УНІАН. Новий податковий кодекс діє в Україні з 1 січня 2011 року. Згідно з кодексом, ставка ПДВ до 31 грудня 2013 року становить 20%, з 1 січня 2014 року - 17%. Окрім того, кодекс передбачає запровадження механізму автоматичного відшкодування ПДВ. Так, в ДПСУ наголошують, що на сьогодні понад 50% заявок на відшкодування ПДВ перераховуються на рахунки підприємств в автоматичному режимі.