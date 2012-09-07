Україна і ЄІБ парафували кредитну угоду на реабілітацію ГЕС

Україна і Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) парафували кредитну угоду на 200 млн євро в рамках реалізації проекту реабілітації гідроелектростанцій (ГЕС) ПАТ «Укргідроенерго», повідомила прес-служба Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, парафування документа здійснене за підсумками офіційних переговорів, що проходили з 3 по 7 вересня 2012 року в Люксембурзі

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України схвалив залучення держкомпанією "Укргідроенерго" кредиту Європейського інвестиційного банку на 200 млн євро на реалізацію проекту реабілітації гідроелектростанцій компанії (розпорядження уряду №519-р від 25 липня 2012 р.).

Кабмін доручив Мінфіну, Міненерговугілля і НКРЕ підписати з "Укргідроенерго" договір про надання субкредиту, передбачивши в ньому вид забезпечення виконання зобов'язань з обслуговування і погашення позики у розмірі 200 млн євро.

Розмір плати за надання кредиту "Укргідроенерго" становить 2% річних вибраної і непогашеної суми позики.

Довідка УНІАН. 22 червня 2011 року Кабмін розпорядженням №581-р схвалив залучення "Укргідроенерго" кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на 200 млн євро на реалізацію проекту реабілітації гідроелектростанцій.

Таким чином, на проект реабілітації гідромеханічного та електромеханічного обладнання "Укргідроенерго" ЄБРР і ЄІБ сумарно нададуть 400 млн євро.

За підсумками реалізації проекту оновлення обладнання електростанцій "Укргідроенерго" встановлена потужність її ГЕС і ГАЕС збільшиться на 10%. Окрім максимального використання виробничих потужностей, також буде підвищено надійність і ефективність роботи станцій, буде досягнуто вищого рівня безпеки експлуатації гідротехнічних споруд і покращено екологічну ситуацію в районі басейну Дніпра.

ПАТ "Укргідроенерго" експлуатує всі великі гідроелектростанції, розташовані на українських ділянках Дніпра й Дністра. Сумарна встановлена електрична потужність гідроелектростанцій генкомпанії становить 5007,6 МВт.

100% акцій ПАТ належить НАК "Енергетична компанія України", якою володіє держава.