У Білорусі золотовалютні резерви знизилися на 89 млн дол.

Мінськ. У Білорусі золотовалютні резерви (ЗВР) скорочуються другий місяць поспіль і за серпень знизилися на 89 млн. дол. – до 8,159 млрд дол. (у липні - на 82 млн. дол.).

Про це УНІАН повідомили в Національному банку Білорусі.

При цьому в національному визначенні ЗВР Білорусі скоротилися на 1 млрд дол. – до мінімального значення з початку року в 8,776 млрд дол.

За інформацією Нацбанку Білорусі, скорочення золотовалютних резервів у національному визначенні пов'язане насамперед із завершенням операції СВОП з Народним банком Китаю.

«Крім того, на рівень золотовалютних резервів вплинуло погашення в повному обсязі зовнішніх і внутрішніх зобов'язань в іноземній валюті Національного банку і уряду Республіки Білорусь», - зазначили в НББ.

Як повідомляв УНІАН, зниження ЗВР Білорусі за часом збіглося із закриттям схем експорту розчинників і розбавлювачів без сплати експортних мит до російського бюджету.

Наприкінці липня міжвідомча група з представників профільних держструктур під керівництвом Федеральної митної служби Росії перевіряла легальність виробництва й експорту розчинників і розбавлювачів з території Білорусі. За неофіційними даними, результатом роботи групи стало припинення російськими нафтовими компаніями поставок до Білорусі продукту нафтопереробки, який є сировиною для виробництва розчинників і розбавлювачів.

Як зазначають незалежні аналітики, експорт розчинників і розбавлювачів, а також мастильних матеріалів став одним з ключових чинників, який забезпечував приплив валютної виручки до Білорусі в першому півріччі. При цьому через припинення експорту розчинників і розбавлювачів ця валютна виручка може істотно скоротитися і вплинути на курс білоруського рубля.

При цьому голова Нацбанку Білорусі Надія Єрмакова заявила, що не очікує погіршення ситуації на валютному ринку у зв'язку зі скороченням білоруського експорту розчинників і розбавлювачів.

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