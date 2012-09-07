Податкова відзначає зростання надходжень до бюджету від малого бізнесу

Голова Державної податкової служби Олександр Клименко заявив, що вітчизняна система спрощеного оподаткування є однією з найліберальніших в Європі, вказавши як доказ на зростання кількості підприємців та надходжень до бюджету від малого та середнього бізнесу

Про це голова ДПС сказав на зустрічі з підприємцями Севастополя.

«Ми сьогодні бачимо не зменшення, а, навпаки, збільшення кількості підприємців, що працюють за спрощеною системою. І ми бачимо збільшення сплати податків», - сказав О.Клименко.

«А стільки було інсинуацій, мовляв, податкова реформа вбиває малий та середній бізнес», - додав голова ДПС.

В якості прикладу О.Клименко привів підприємців Севастополя, які збільшили надходження до скарбниці.

«Зокрема надходження на території міста виросли у понад два рази. Але не за рахунок того, що підприємець став платити більше, а за рахунок того, що готелі, міні-готелі, хтось вийшов з тіні. Хтось порахував для себе, що так вигідно. І ми це вітаємо. І за рахунок збільшення самої чисельності підприємців ми добилися збільшення надходжень до бюджету», - додав глава ДПС.

Одночасно О.Клименко уточнив, що надходження від малого і середнього бізнесу не є стратегічним завданням для держави.

«Якщо подивимося на питому вагу, то вона мінімальна. Але моя принципова позиція: податки повинні платити всі, і в повному обсязі», - зазначив головний податківець країни.

Як повідомляв УНІАН, підприємці в січні-липні 2012 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшили сплату єдиного податку в три рази - до 1,8 млрд грн,

Крім того, 1,106 млн підприємців-«спрощенців» отримали нові свідоцтва платника єдиного податку.

Свідоцтво платника єдиного податку старого зразка з 1 червня 2012 року є недійсним.