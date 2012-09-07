Опозиція: Мінфін і Мін'юст ще в 2011 р. спростували існування боргів ЄЕСУ перед РФ

Об'єднана опозиція “Батьківщина” нагадує, що Міністерство фінансів та Міністерство юстиції України ще в 2011 році спростували існування боргів ЄЕСУ перед Міноборони Росії.

Про це йдеться в переданный УНІАН заяві “Батьківщини”.

“Черговий виток розкручування історії з неіснуючими боргами корпорації ЄЕСУ перед Міністерством оборони Російської федерації – це недолуга спроба режиму Януковича напередодні виборів вкотре очорнити ім’я Юлії Тимошенко”, - говориться в заяві.

В опозиції нагадали, що міністр юстиції Олександр Лавринович вже неодноразово спростовував існування такого боргу. В опозиції зацитували листи від Міністерства юстиції та Міністерства фінансів уряду Миколи Азарова, в яких чітко зазначено, що «в обліку Міністерства фінансів відсутня інформація щодо наявності будь-якої заборгованості корпорації «Єдині енергетичні системи України» перед Міністерством оборони РФ».

Крім того, прес-служба розмістила посилання на відповідні листи Міністерства юстиції за підписом О.Лавриновича від 24.06.2011 та лист Міністерства фінансів від 16.06.2011. В них вказано що “за інформацію Міністерства фінансів в його обліку відсутня інформація щодо наявності будь-якої заборгованості корпорації «Єдині енергетичні системи України» перед Міністерством оборони Російської Федерації та Міністерством фінансів не надавалися державні гарантії за зобов'язаннями корпорації “Єдині енергетичні системи України»

«Інакше, ніж як передвиборчу провокацію влади, сьогоднішню ухвалу Господарського суду Києва ми трактувати не можемо», - зазначено в заяві.

http://byut.com.ua/news/12317.html

Як повідомляв УНІАН, мiнiстерство оборони Росiйської Федерацiї звернулося до Господарського суду Києва з позовом про стягнення з Кабінету Міністрів України понад 3,2 млрд грн. Про це йдеться в ухвалі суду вiд 5 вересня, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрi судових рішень.

Третіми особами, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача в обставинах справи значаться закрите акціонерне товариство з іноземними інвестиціями «Промислово-фінансова корпорація «Єдині енергетичні системи України» та Державна казначейська служба України.

При цьому представник ЄЕСУ на засідання суду не з’явився.

Як відзначається в судовій ухвалі, Державну казначейську службу України до участі у справі залучать як другого відповідача, а розгляд справи відкладено на 9.00 12 вересня.

Довідка: у червні 2011 року у ЗМІ було оприлюднено лист міністра оборони Росії Анатолія Сердюкова до прем'єр-міністра України Миколи Азарова від 10 червня 2011 року, в якому Міністерство оборони Росії просить погасити борг корпорації «Єдині енергетичні системи України» в сумі 405,5 млн дол.

У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний Суд України.