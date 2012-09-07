Україна хоче узгодити з Японією меморандум про взаємний захист інвестицій

Влада України має намір у найближчі місяці узгодити з урядом Японії меморандум про лібералізацію, сприяння і взаємний захист інвестицій, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв. Як повідомляє прес-служба РНБО, сторони розпочали роботу над розробкою цього документа у вересні 2011 року.

За словами А.Клюєва, японські бізнесмени зацікавлені у співпраці з українськими партнерами у сфері модернізації металургійних виробництв України на основі японських технологій.

«Ми запрошуємо японських інвесторів звернути увагу також на динамічний розвиток українського сільського господарства, широкомасштабні проекти у сфері енергетики і інфраструктури, а також ряд інших галузей», - цитує прес-служба секретаря РНБО України.

А.Клюєв також зазначив, що найближчим часом між Україною і Японією мають бути підписані меморандуми про співпрацю у сфері освіти, науки і техніки.

Нинішньої весни між Україною і Японією було підписано міжурядову угоду про співпрацю у сфері безпеки ядерної енергетики, що дозволяє розширити взаємодію з цього важливого для двох країн питання. На думку А.Клюєва, досвід України у подоланні наслідків аварії на ЧАЕС буде дуже корисний Японії у вирішенні її проблем, пов'язаних з аварією на атомній електростанції "Фукусіма-1".

За даними Держстату, в першому півріччі 2012 року український експорт до Японії зріс порівняно з аналогічним періодом 2011 року в 4,7 разу - до 261,4 млн дол., а імпорт зріс на 54,8% - до 655,9 млн дол.

Статистичне відомство країни не дає даних про розмір японських інвестицій в українську економіку.