Існуючі в Україні податкові пільги не відповідають вимогам часу – Клименко

Існуючі сьогодні в Україні податкові пільги не відповідають вимогам часу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у п'ятницю в Севастополі заявив голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр Клименко.

Відповідаючи на питання журналістів, як він ставиться до ідеї упровадити на території міста вільну економічну зону, що виношувалася в 2010 році владою Севастополя, О.Клименко сказав: «У нас взагалі є проблема з податковими пільгами. І ми серйозно порушуватимемо питання про їх перегляд. Тому що є пільги… що таке пільги? Це стимулювання виробництва. Але пільги сьогодні не ефективні, я не бачу від них віддачі. Тому найближчим часом податкова служба проведе інвентаризацію всіх податкових пільг для того, щоб розуміти, що допомагає виробництву, які інструменти необхідно упроваджувати». За його словами, треба у кожному конкретному випадку дивитися, що реально може дати ВЕЗ, і що при цьому наповнюватиме бюджет. «Я особисто вважаю, що діючі пільги не відповідають сьогоденню і потребують корінним чином змін», - підкреслив О.Клименко.

Керівник ДПСУ додав: «Ми повинні знайти інструменти, які відповідають сьогоднішньому часу. Ми повинні подивитися і на наших ближніх, і дальніх колег, як це у них відбувається. Повинні знайти інструменти, які дійсно допоможуть не формально сприяти розвитку тієї чи іншої території, тієї чи іншої галузі».

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня Верховна Рада України ухвалила у цілому Закон «Про стимулювання інвестиційної діяльності в пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць».

Закон передбачає надання податкових пільг у пріоритетних галузях економіки під інвестиційні проекти, загальна кошторисна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 3 мільйонам євро.