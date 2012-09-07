Мін'юст доводитиме в суді, що Україна не відповідає за борги ЄЕСУ

Міністерство юстиції України здійснюватиме захист інтересів України в особі Кабінету міністрів у справі за позовом Міністерства оборони Російської Федерації щодо стягнення з Держави Україна 3 239 449 614 грн. 14 коп. за боргами закритого акціонерного товариства з іноземними інвестиціями «Промислово-фінансова корпорація «Єдині енергетичні системи України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, про це поінформував заступник міністра юстиції Дмитро Ворона.

За його словами, незважаючи на надані російською стороною документи щодо зобов’язань українського уряду сприяти поверненню цього боргу, Мін‘юст не вважає однозначними аргументи позивача, представлені у суді. За словами Д.Ворони, Міністерство юстиції доводитиме у суді, що надані Російській Федерації урядові гарантії не були оформлені належним чином і можна вести мову про задекларовану готовність Кабінету міністрів України лише сприяти погашенню вказаного боргу.

У процесі захисту інтересів держави Міністерство юстиції також дотримуватиметься тієї правової позиції, що борги, які створюються суб‘єктами підприємницької діяльності, мають погашатися самими суб‘єктами, їх засновниками або керівниками, дії яких призвели до створення боргу.

У прес-службі нагадали, що, згідно з Положенням про Міністерство юстиції України, на даний орган покладено повноваження забезпечення представництва інтересів держави у судах України, здійснення захисту інтересів України у Європейському суді з прав людини, під час врегулювання спорів і розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземних суб'єктів та України.

Як повідомляв УНІАН, Мiнiстерство оборони Росiйської Федерацiї звернулося до Господарського суду Києва з позовом про стягнення з Кабінету міністрів України понад 3,2 млрд грн. Про це йдеться в ухвалі суду вiд 5 вересня, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрi судових рішень.

Третіми особами, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача в обставинах справи є закрите акціонерне товариство з іноземними інвестиціями «Промислово-фінансова корпорація «Єдині енергетичні системи України» та Державна казначейська служба України.

Як відзначається в судовій ухвалі, Державну казначейську службу України до участі у справі залучать як другого відповідача, а розгляд справи відкладено на 9.00 12 вересня.

Довідка УНІАН. У червні 2011 року у ЗМІ було оприлюднено лист міністра оборони Росії Анатолія Сердюкова до прем'єр-міністра України Миколи Азарова від 10 червня 2011 року, в якому Міністерство оборони Росії просить погасити борг корпорації «Єдині енергетичні системи України» в сумі 405,5 млн дол.

У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, яка у 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ, кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний Суд України.

Сьогодні, 7 вересня, Об'єднана опозиція “Батьківщина” заявила, що Міністерство фінансів та Міністерство юстиції України ще 2011 року спростували існування боргів ЄЕСУ перед Міноборони Росії.

Прес-служба «Батьківщини» розмістила посилання на відповідні листи Мін’юсту від 24.06.2011 та Мінфіну від 16.06.2011. За інформацією Міністерства фінансів, в його обліку відсутня інформація щодо наявності будь-якої заборгованості корпорації «Єдині енергетичні системи України» перед Міністерством оборони РФ. Крім того, зазначається, що Міністерство фінансів не надавало державних гарантій за зобов'язаннями ЄЕСУ.