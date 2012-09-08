Держстат просять пояснити, на основі яких цін розраховують інфляцію

Державна служба статистики повинна щомісяця оприлюднювати середні ціни, на основі яких розраховується індекс споживчих цін.

Таку думку висловив УНІАН економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь.

“...Відомство повинно оприлюднювати окрім індексів і самі середні ціни, які використовуються для підрахунків, щоб людина могла побачити - «джерела» адекватні. Адже чомусь Держстат у річних публікаціях надає використовувані середні ціни на деякі товари, а в щомісячному режимі - ні. Вважаю, доцільно це робити”, - сказав О.Жолудь.

Детальніше про думки опитаних УНІАН експертів з приводу останніх даних Держстату щодо інфляції читайте на сайті "УНІАН-економіка" (http://economics.unian.net/rus/detail/139441)