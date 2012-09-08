Путін хоче, аби резервних валют було більше

Президент Росії Володимир Путін закликає світові економіки до створення множинності резервних валют, з використанням можливостей країн АТР, для позбавлення від зайвих деривативів і підвищення дисципліни та стійкості світових фінансів.

"Якщо ми хочемо позбавитися від зайвих деривативів, підвищити дисципліну і стійкість світових фінансів, ми повинні переходити до множинності світових резервних валют", - сказав Путін на зустрічі лідерів Азіатсько-тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) з членами Ділового консультативної ради форуму у Владивостоці, повідомляють РІА «Новини».

Путін підкреслив, що світова фінансова система повинна мати багато точок опори.

"Тому що якщо є одна світова резервна валюта, у емітента цієї валюти завжди буде спокуса якось використати її в своїх інтересах, а в кінцевому рахунку це завдає шкоди самому емітенту цієї валюти, порушуються фундаментальні принципи функціонування світової фінансової системи", - пояснив глава Росії.

При цьому він зазначив, що рухатися в цьому напрямку потрібно акуратно, не завдаючи нікому ніякої шкоди.

Водночас, Путін додав, що можна використовувати і можливості країн АТЕС.

"Це складна, велика робота, але, я впевнений, правильна, зі створення таких валютних центрів. Особливо тут. Чому? Тому що тут Сполучені Штати, як головний емітент, також залучений в цю роботу, тому можна знайти такі шляхи у спільній діяльності, які нічого не будуть руйнувати, а створювати нові можливості для стабілізації світової економіки ", - заявив президент.

Довідка. АТЕС - найбільший світовий форум торговельно-економічного співробітництва. Сукупне населення держав-учасниць організації перевищує 2,5 мільярда осіб. Учасниками АТЕС, крім Росії, є Австралія, Бруней, В'єтнам, Гонконг, Індонезія, Канада, Китай, Малайзія, Мексика, Нова Зеландія, Папуа - Нова Гвінея, Перу, США, Сінгапур, Тайвань, Таїланд, Філіппіни, Чилі, Республіка Корея і Японія.