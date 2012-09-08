Ющенко про стабільність гривні: ситуація погіршилася, але не є фатальною

Ситуація щодо стабільності гривні погіршилась, але вона не є фатальною. Про це заявив колишній Президент України (2005-2010 рр.), екс-голова НБУ (1993- 2000 рр.), лідер «Нашої України» Віктор Ющенко під час візиту до Львова.

Як повідомляє пре-служба «Нашої України», він зазначив, що на курс гривні впливає кілька фундаментальних факторів, зокрема дефіцит бюджету, зовнішньоекономічний баланс.

За словами В.Ющенка, фактичний дефіцит держбюджету зараз становить 16 млрд. грн, а торгівельний баланс у порівнянні з аналогічним періодом минулого року погіршився на 4 млрд. доларів.

«Втім, ситуація для гривні не є критичною, оскільки валютний резерв становить в Україні 29 млрд. доларів. При цьому фундаментальні ризики є чим покривати», – наголосив він.

Лідер «Нашої України» переконаний, що на курс гривні великою мірою впливають непрофесійні коментарі політиків, які здатні розхитати ситуацію.

«Найбільш сьогодні некерований фактор і найскладніший, який прогнозується, це фактор ситуативний, психологічний, фактор новинного блоку. Коли у мене є можливість, я слухаю коментарі по темі української гривні. Я скажу: якщо я десять разів такі коментарі почую, я піду і точно заберу свої вклади з банку. Тому що такі коментарі непрофесійні, політизовані, нечесні щодо до нашого національного пріоритету – гривні», – наголосив він.

В.Ющенко наголосив, що є багато негативних тенденцій і факторів ризику, але вони не є фатальні.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня як міжбанківський, так і готівковий валютний ринок України почало лихоманити. Гривня істотно подешевшала щодо долара.

У вівторок, 4 вересня, на валютному міжбанку до середини сесії торги фактично зупинилися (на рівні 8,1420-8,1520 грн/дол.) через відсутність пропозиції з продажу валюти. Були лише заявки на її купівлю. Нацбанк з інтервенціями не виходив. До кінця торгів котирування на міжбанку з гривні знизилися до більш ніж дворічного мінімуму, і ринок закрився на рівні 8,19-8,21 грн/дол.

У середу, 5 вересня, на українському міжбанку гривня дещо зміцнилася щодо долара США. Торги закрилися котируваннями 8,14/8,16 грн/дол. В середу “Ощадбанк” упродовж торгової сесії двічі виходив на міжбанківський валютний ринок із продажем доларів.

У четвер, 6 вересня, торги на міжбанку відкрилися котируваннями 8,1400/8,1500, а до 12:00 гривня зміцнилася і котирування досягли 8,1185/8,1265 грн/дол.

Коментуючи ситуацію, що в цілому склалася, в НБУ пояснили підвищення попиту на валюту збільшенням напередодні залишків на коррахунках комбанків за рахунок проведення Нацбанком тендеру з підтримки ліквідності. В цілому регулятор рефінансував кредитно-фінансові установи майже на 4 млрд грн терміном майже на один рік.

Стрибки на міжбанку спровокували зростання курсу валюти на готівковому ринку. Починаючи з вівторка, середній курс купівлі-продажу долара в банках становив 8,23-8,28 грн за долар. Крім того, у ряді міст спостерігається дефіцит готівкового долара.

Деякі експерти і учасники ринку вважають, що події вівторка, 4 вересня, на міжбанківському валютному ринку продемонстрували результат активних валютних спекуляцій. При цьому інші відзначають, що просто виник збіг низки обставин.

Опозиційні експерти відзначають, що сплеск валютної паніки - це один із проявів прихованої девальвації гривні, що давно йде в країні та є результатом економічної політики влади. А майбутні вибори посилюють занепокоєння серед населення, яке очікує на істотну девальвацію національної валюти після їх завершення.