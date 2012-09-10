Столичні податківці у січні-серпні збільшили перерахування до зведеного бюджету на 27,2%

Столичні податківці у січні-серпні 2012 року перерахували до зведеного бюджету 21,214 млрд грн податків і зборів, що на 27,2%, або на 4,533 млрд грн, більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) в м. Київ.

За словами голови ДПСУ в м. Київ Ірини Носачової, за 8 місяців п.р. столичні податківці мобілізували до держбюджету 15,787 млрд грн, що на 28% більше, ніж за відповідний період 2011 року. До держбюджету додатково надійшло 3,457 млрд грн.

Надходження від податку на доходи фізичних осіб за звітний період становили 6,806 млрд грн, що на 20%, або на 1,15 млрд грн, більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

«З початку року до бюджету міста Києва платники податків сплатили 5,427 млрд грн, що на 25%, або на 1,1 млрд грн, більше, ніж торік», – відзначила головний податківець столиці.