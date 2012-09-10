Огляд валютного ринку в Україні за тиждень

Євровалюта на світовому ринку минулого тижня (з 3 по 7 вересня) подорожчала на 1,72%, до позначки 1,2793. Про це повідомляють аналітики FOREX CLUB в Україні у своєму огляді, переданому УНІАН.

Як відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні, євро поступово зростав у середу і четвер в очікуванні і після рішення ЄЦБ щодо відсоткової ставки. Так, ЄЦБ ухвалив рішення почати купувати облігації проблемних країн в необмеженому розмірі за умови, що ці країни виконуватимуть наперед узгоджені вимоги щодо підтримання бюджетної дисципліни. Основне зростання євро відбулося вже 7 вересня на тлі даних щодо зайнятості у США за серпень, які розчарували: кількість зайнятих зросла лишень на 96 тисяч проти прогнозних 120 тисяч.

Євро

Курс продажу безготівкового євро в Україні за минулий тиждень підвищився на 0,98%, до позначки 10,329 грн, середній курс продажу готівкового – на 0,76%, до рівня 10,32 грн.

За оцінками аналітиків FOREX CLUB в Україні, євро має всі шанси продовжити своє зростання і цього тижня. Висхідний імпульс, одержаний від рішення ЄЦБ щодо відсоткової ставки, а також поганої статистики з ринку праці у Штатах цьому сприятиме. Ключовою подією тижня стане рішення щодо ставки ФРС США 13 вересня. Не виключено, що Бернанке знову підтвердить свою тезу про те, що ФРС готовий збільшити стимулювання національної економіки у разі зниження темпів зростання нижче за 2% в річному виразі. Додатковий вплив на євро може мати статистика щодо зайнятості в єврозоні за другий квартал, рішення Греції урізати витрати держбюджету, а також статистика щодо торговельного балансу в США.

Діапазон коливань євро на міжнародному ринку може бути достатньо широким – 1,2550-1,2950. Середній курс продажу готівкового євро в Україні в такому разі перебуватиме у межах 10,30-10,63 грн.

Долар США

Курс продажу безготівкового долара в Україні минулого тижня знизився на 0,11%, до 8,124 грн, середній курс продажу готівкового – підвищився на 0,24%, до 8,164 грн. НБУ офіційно не виходив на міжбанківський ринок. Можливо, він це робив за допомогою державних банків. Середній денний обсяг торгів доларами США минулого тижня становив 1,1215 млрд дол. Причиною зростання курсу готівкового долара став стрибок долара на 2% на міжбанку, після чого більшість комерційних банків підвищили курс долара в умовах зростання невизначеності на ринку. Основною причиною такого стрибка є видача кредитів НБУ для підтримання ліквідності комерційних банків. Деякі банки спрямували ці ресурси на придбання валюти.

Середній спред за готівковими операціями з доларом США за минулий тиждень зріс на 0,15%, до 0,67%, що свідчить про збільшення невизначеності на валютному ринку в Україні.

Різниця між курсом продажу готівкового і безготівкового долара підвищилася на 2,9 копійки, до 4 копійок, що також свідчить про збільшення нестабільності на валютному ринку країни.

Тиск на гривню цього тижня, на думку аналітиків FOREX CLUB в Україні, може дещо знизитися на тлі рішення про збільшення стимулювальних заходів з боку ЄЦБ і можливого натяку ФРС на третє кількісне пом'якшення у США 13 вересня. Ліквідність в українській банківській системі знизилася зі своїх максимумів, що також буде на боці гривні. Середній курс продажу готівкового долара в Україні цього тижня, ймовірно, перебуватиме в діапазоні 8,145-8,172 грн.

Російський рубль

Курс продажу безготівкового рубля минулого тижня підвищився на 1,16%, до 0,2539 грн, середній курс продажу готівкового – на 1,03%, до 0,255 грн. Головною причиною подорожчання рубля в Україні стало його зростання щодо долара на тлі рішення ЄЦБ щодо збільшення купівлі облігацій проблемних країн єврозони, а також поганої статистики у секторі зайнятості в США за серпень.

Російський рубль цього тижня може й далі зростати в ціні. Підтримати це зростання може рішення щодо ставки ФРС США і коментарі до нього. Очікується, що центральний банк США відзначить зростання вірогідності третього кількісного пом'якшення. Це знову збільшить апетит до ризику з боку операторів валютного ринку, що позитивно позначиться на російському рублі. Стримувати зростання рубля цього тижня може нестабільна динаміка ринку нафти і непростий процес ухвалення рішення щодо скорочення бюджетних витрат у Греції. Прогнозний діапазон коливання середнього курсу продажу готівкового рубля в Україні цього тижня – 0,252-0,259 грн.