У січні-серпні 13,4 тис. громадян відмовилися від реєстраційного номера - ДПСУ

У січні-серпні 2012 року 13,4 тис. громадян відмовилися від реєстраційного номера за релігійними мотивами, це на 4,8 тис. осіб більше, ніж за аналогічний період 2011 року, сказано в повідомленні Державної податкової служби України, переданому УНІАН.

Податкова служба нагадує, що платники податків мають право відмовитися від реєстраційного номера.

"Для цього їм потрібно звернутися до податкових органів. Фахівці податкової роблять у паспорті такого платника відповідну позначку. Після цього він матиме право здійснювати будь-які платежі за серією і номером паспорта, - зазначається у повідомленні.

Прес-служба ДПСУ уточнює, що облік фізичних осіб-платників, які відмовилися від реєстраційного номера, ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру саме за прізвищем, ім’ям, по батькові і серією і номером паспорта.

Як повідомляв УНІАН, у січні-серпні 2011 року від реєстраційного номера відмовилися 8,6 тис. громадян.

За даними ДПСУ, сума податкових надходжень до зведеного бюджету в січні-серпні 2012 року становила 190,5 млрд грн, що на 9%, або на 15,8 млрд грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Зокрема, до державного бюджету надійшло 134,3 млрд грн, контрольованих ДПСУ (на 7,2 млрд грн більше, ніж у січні-серпні 2011 року), до місцевих бюджетів - 56,2 млрд грн (+8 млрд грн).