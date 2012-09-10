Базова інфляція в Україні у серпні становила 0%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в серпні 2012 року проти липня становила 0%, з початку року (серпень 2012 року до грудня 2011 року) - 0,4%.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики України.

За даними Держстату, в серпні 2012 року показник базової інфляції проти серпня 2011 року становив 2,3%, у січні-серпні 2012 року до відповідного періоду 2011 року - 4,5%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство і енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у серпні 2012 року, порівняно з липнем 2012 року, споживчі ціни знизилися на 0,3%, проти серпня 2011 року показник інфляції становив 0%.

Інфляція у січні-серпні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 0,9%, з початку 2012 р. (серпень 2012 року до грудня 2011 року) - дефляція 0,4%.

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Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.

У квітні Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% у поточному році (грудень до грудня), а пізніше повідомив про перегляд прогнозу до 7%. Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

У середині липня Світовий банк (СБ) знизив прогноз інфляції в 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. У 2013 році СБ очікує інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році – 5,9% (7,1%).

За прогнозами Standard & Poor's, інфляція в Україні в 2012 році становитиме 6%.