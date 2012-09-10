Котирування на міжбанку в понеділок на 12:00 становили 8,1150/8,1230 грн/дол.

У понеділок, 10 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями -8,1140/8,1240, до 12:00 звузився спред 8,1150/8,1230 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2559/64, до 12:00 ціни знизилися до 0,2557/61. У Росії курс долар-рубль впав, і до 12:00 встановився на рівні 31,7301 (-0.1648).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар у понеділок стартували з рівня 1,2783/85, змінюючись в достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,3735/10,3880, до 12:00 ціни пішли вниз 10,3675/10,3815.