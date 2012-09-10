Україна хоче працювати у складі ЄЕК як спостерігач – Азаров

Україна пропонує Євразійській економічній комісії (ЄЕК) розглянути питання про створення представництва України в ЄЕК для роботи як спостерігач.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров у ході зустрічі з головою колегії Євразійської економічної комісії Віктором Христенком у понеділок, 10 вересня, в Києві.

«Ми хотіли б вам запропонувати розглянути питання представництва України при Євразійській економічній комісії, а також наше бажання брати участь у її роботі на правах спостерігача», - сказав М.Азаров. Він зазначив, що Україна пропонує для співпраці акредитувати при ЄЕК постійного представника України зі складу Посольства України в Російській Федерації.

М.Азаров наголосив, що співпраця України з ЄЕК як спостерігача допоможе уникнути ускладнень у двосторонній торгівлі з країнами Митного союзу.

«Це дало б нам змогу оперативно реагувати на ті чи інші чутливі позиції нашої торгово-економічної співпраці», - сказав М.Азаров.

У свою чергу В.Христенко пообіцяв, що ЄЕК розгляне пропозицію України.

«Для нас це прецедент, і це добре», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євразійська економічна комісія 27 серпня 2012 року підписали меморандум про співпрацю з питань торгівлі. З українського боку меморандум підписали міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко, з боку комісії – член колегії Євразійської комісії Андрій Слєпньов.

П.Порошенко зазначив, що підписання угоди про зону вільної торгівлі і цього меморандуму дасть змогу лібералізувати доступ української і російської продукції на взаємні ринки.

Виконання меморандуму буде покладено на міністрів, що відповідають за торгівлю, які працюватимуть у рамках «Діалогу з торгових питань».

Зустрічі на рівні керівників Діалогу проводитимуться не рідше як один раз на півроку, при цьому до складу делегації Євразійської економічної комісії зможуть входити повноважні представники держав - членів МС і ЄЕП. Перше засідання керівників Діалогу, згідно з проектом документа, повинно бути проведене протягом трьох місяців з дати підписання меморандуму.

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