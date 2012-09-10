Міжбанк понеділка: закриття торгів - 8,1110/8,1200 грн/дол.

У понеділок, 10 вересня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1140/8,1240, до 12:00 звузився спред - 8,1150/8,1230. На час закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,1110/8,1200 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2559/0,2564, до 12:00 ціни знизилися до 0,2557/0,2561. На час закриття торгів ціни піднялися - 0,2558/0,2562. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31,7049 (-0,1900).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2770/1,2810.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,3735/10,3880, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,3675/10,3815. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,3620/10,3775.