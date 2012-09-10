Дефіцит Пенсійного фонду становить 8 млрд грн

До бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ) в січні-серпні 2012 року, за оперативними даними, зі всіх джерел фінансування надійшло 143,986 млрд грн, що на 10,4%, або на 13,6 млрд грн, більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомляє прес-служба ПФУ.

Зокрема, сума власних надходжень становила 102,218 млрд грн. Порівняно з січнем-серпнем 2011 року, власні надходження зросли на 14,8%, або на 13,149 млрд грн.

При цьому витрати на виплату пенсій і грошової допомоги за звітний період становили 151,986 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з підвищенням пенсійних виплат ряду категорій громадян з травня 2012 року Кабінет Міністрів, при перегляді бюджету ПФУ на другу половину 2012 року, збільшив дефіцит бюджету фонду з 9,705 млрд грн до 15,324 млрд грн.

Так, доходи ПФУ збільшено з 212,199 млрд грн до 215,64 млрд грн, витрати - з 219,704 млрд грн до 228,764 млрд грн.