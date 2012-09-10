Експерти поліпшили прогноз інфляції в Україні

Аналітики «ІНГ Банк Україна» поліпшили прогноз інфляції в 2012 році з 5,6% до 4,7%, після оприлюднення Державною службою статистики України індексу споживчих цін за серпень.

Про це повідомляється в щоденному огляді фінансових ринків, підготовленому аналітиками банку.

Аналітики зауважують, що на противагу консенсус-прогнозам, які передбачають в серпні прискорення інфляції (на 0,1% м/м) на тлі зростання глобальних цін на продовольство, індекс споживчих цін (ІСЦ) знову виявився негативним (-0,3%), що вивело рівень річної інфляції на нульовий показник.

На їхню думку, основним чинником уповільнення інфляції в серпні виступило сезонне зниження цін на продовольство (на 0,5% у місячному вираженні), тоді як зростання світових цін на зернові надало обмежений вплив на зростання внутрішніх цін на хлібопродукти (0,5%). «На нашу думку, до парламентських виборів значного зростання цін на продовольство відбуватися не буде, оскільки для збереження цінової стабільності уряд продовжує використовувати адміністративні механізми», - вважають в «ІНГ Банк Україна».

Водночас аналітики банку прогнозують прискорення інфляції в IV кварталі поточного року.

«Ми поліпшили наш прогноз з ІСЦ за підсумками року до 4,7%, при цьому в четвертому кварталі очікуємо прискорення інфляції», - говорять аналітики.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в серпні 2012 року в порівнянні з липнем 2012 споживчі ціни знизилися на 0,3%, проти серпня 2011 показник інфляції становив 0%.

Інфляція в січні-серпні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 0,9%, з початку 2012 р. (серпень 2012 року до грудня 2011 року) - дефляція 0,4%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.

У квітні Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% в поточному році (грудень до грудня), а пізніше повідомив про перегляд прогнозу до 7%. Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

У середині липня Світовий банк (СБ) знизив прогноз інфляції в 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. У 2013 році СБ очікує інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році - 5,9% (7,1%).

За прогнозами Standard & Poor's, інфляція в Україні в 2012 році становитиме 6%.