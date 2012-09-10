ОГЛЯД подій на поточний тиждень: інвестори сподіваються на Федрезерв

Тепер у центрі уваги ФРС США. Після того як ЄЦБ виконав свою місію, заявивши про готовність надати підтримку країнам єврозони, що зазнають фінансових труднощів у погашенні боргових зобов'язань, інвестори сподіваються, що другий етап скоординованих дій послідує від ФРС США, коли в четвер будуть оголошені підсумки щомісячного дводенного засідання Комітету з операцій на відкритому ринку. Оголошення відбудеться 13 вересня о 12:30 за північноамериканським східним часом, після чого буде скликано прес-конференцію за участю глави ФРС Бена Бернанке. До тих пір чимале значення для фондових ринків матиме рішення Конституційного суду Німеччини щодо участі країни в механізмі ESM: без присутності в рамках цього механізму Німеччини вирішення питання знову опиниться під великим сумнівом.

Насичений тиждень. До засідання ФРС також відбудеться низка подій, які традиційно впливають на ринковий настрій. У п'ятницю вийде статистика з роздрібних продажів у США за серпень. Найсприятливіший сценарій припускає, що ФРС почне черговий етап кількісного пом'якшення. Найбільш несприятливий - відмова ФРС від підтримки економіки і скорочення роздрібних продажів, - і поєднання цих факторів викличе зниження фондових ринків.

Основні події цього тижня такі:

- 10 вересня Китай опублікує статистику з експорту та імпорту за серпень. У Сенаті США почнеться обговорення питання підвищення граничного рівня держборгу; строк прийняття рішення - кінець місяця. Міністерство сільського господарства США випустить статистику з врожаю за минулий тиждень, що позначиться на вартості сільгосппродукції. Франція і Греція опублікують статистику з промислового виробництва.

- 11 вересня має відбутися розміщення грецьких держоблігацій - з меншою прибутковістю після заяви ЄЦБ.

- 12 вересня - рішення Конституційного суду Німеччини про участь країни в ESM. Вибори до парламенту Нідерландів; ймовірний підсумок - прихід до влади коаліції, яка відкладе розгляд питань щодо участі в ESM і в інших спільних заходах ЄС. Міністерство сільського господарства США опублікує довгостроковий прогноз попиту і пропозиції на ринку сільгосппродукції - можливо, це вплине на вартість хлористого калію. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу виступить з доповіддю про стан справ в Євросоюзі (в 9:00 за центральноєвропейським часом).

- 13 вересня. Закінчення засідання Комітету відкритого ринку ФРС; про прийняті рішення буде оголошено о 12:30 за північноамериканським східним часом, після чого пройде телеконференція за участю голови ФРС. Канцлер ФРН Ангела Меркель виступить з промовою на пан'європейському подію. Італія розмістить держоблігації.

- 14 вересня в США вийдуть дані з роздрібних продажів і промислового виробництва за серпень. Міністри фінансів і глави центробанків країн ЄС проведуть дводенне засідання на Кіпрі. У парламенті Греції пройде голосування щодо переглянутої програми економії.

Аналітичний огляд підготовлений

експертами ІК «Трійка Діалог»