Ринок Форекс в Україні позбавлять елементів "стихійного базару"

Нацбанк затіяв "генеральне прибирання" на ринку Форекс в Україні, спробувавши визволити його від елементів "ринку стихійного" і "базару" (це вже кому як подобається). Принаймні, на такі думки наштовхує його постанова, яка нещодавно набула чинності (№ 327), прийнята 3 серпня поточного року.

Упорядковувати "на форексі" є що, оскільки наразі в Україні склалася досить таки дивна ситуація: послуги Форекс фізичним особам часто пропонують різні Форекс-клуби, а не комерційні банки, які якраз і повинні цим займатися. Ці Форекс-клуби, як правило, зареєстровані в офшорних зонах і у нас представлені представництвами, які надають тільки інформаційні послуги.

Якщо і далі проводити ринкові аналогії, то ясно, що на стихійному ринку й мови не може бути ні про який контроль за діяльністю продавців-покупців, або захист прав споживачів, чи то пак, учасників. Так само як і про захист "державної скарбниці" - в тому числі.

Те, що всі операції на ринку Форекс, і, найголовніше, всі розрахунки проводяться за кордоном, - дуже важливий момент. На практиці все виглядає таким чином: українські фізособи, які хочуть працювати на ринку Форекс, перераховують валюту за кордон на рахунок Форекс-клубу в офшорі, потім, використовуючи спеціальний програмний продукт, "люб'язно" наданий Форекс-клубом, здійснюють операції. Якщо за результатами угод на ринку Форекс фізична особа отримує дохід (а це трапляється нечасто), то Форекс-клуб обіцяє перерахувати гравцеві дохід з офшору на його рахунок в Україну. Але, якщо фізична особа невдало здійснювало операції (що відбувається в більшості випадків), то сума грошей, перерахована в офшор переходить Форекс-клубу. Втім, проблема не стільки в нечастих виграшах, тут якраз усе правильно - операції на ринку Форекс належать до високоприбуткових і високоризикових.

Швидше можна припустити, що ініціативність НБУ в першу чергу обумовлена бажанням регулятора поставити "греблю" на шляху ще одного валютного "струмочка", по якому з країни йде валюта. Нацбанк вважає неприпустимим відтік валюти в офшори на рахунки Форекс-клубів для здійснення операцій на ринку Форекс, оскільки таке "витікання" негативно впливає безпосередньо на валютний ринок України. Ніхто точно не знає, скільки валюти українці вже перерахували в офшори на рахунки різних Форекс-клубів, але якщо вірити запевненням самих Форекс-клубів, це - сотні мільйонів, а може вже і мільярди доларів. З іншого боку, НБУ хоче поставити під контроль всі операції Форекс і тим самим ліквідувати недобросовісних учасників цього ринку. Оскільки, не маючи можливості контролювати діяльність Форекс-клубів, НБУ не може бути впевнений, що ці клуби дійсно роблять всі операції прозоро і сумлінно. Ринок Форекс базується на системі взаємних депозитів і банківських гарантій. Клієнт, який віддав гроші Форекс-клубу, повинен бути впевнений, що конкретний клуб має надійний фінансовий захист і великі депозити в найбільших банках світу.

На жаль, на ринку трапляються Форекс-клуби, які працюють, як «кухні» - це коли реально Форекс-клуб не має гарантійних депозитів у великих банках-учасниках міжнародного ринку Форекс, а просто за рахунок власних коштів намагається грати з клієнтами. У таких випадках, якщо у Форекс-клубу закінчуються гроші, він просто зникає, залишаючи клієнтів без грошей і їхнього доходу. І, нарешті, третє завдання, що стоїть перед регулятором, це налагодити систему оподаткування фізичних осіб, які отримують дохід на ринку Форекс. Згідно з українським законодавством, дохід фізичних осіб, отриманий ними на ринку Форекс, повинен обкладатися доходом 15-17% від суми реально отриманого доходу.

Ось ці проблеми і сподівається вирішити Нацбанк. Відповідно до вищезазначеної постанови (№ 327) на території України тільки банки зможуть надавати послуги Форекс, точніше здійснювати арбітражні операції (тобто, коли фізичні особи матимуть можливість укладати валютні деривативи і при цьому користуватися маржинальними рахунками). Для цього, банк повинен буде зареєструвати свої правила проведення операцій Форекс. Крім того, для обліку грошей, що надійшли до банку для такого роду операції, банк буде зобов'язаний відкривати спеціальні рахунки для своїх клієнтів. Фізичні особи при цьому отримають право вносити валюту на ці рахунки і використовувати їх як гарантійний депозит для укладення арбітражних угод з валютою. Банки при цьому зобов'язуються мати відповідні кореспондентські рахунки із зарубіжними банками-учасниками міжнародного ринку Форекс і відповідати своїми грошовими коштами за виконання валютних деривативів своїх клієнтів. Це дасть змогу захистити клієнтів від різного роду проблем при здійсненні арбітражних операцій і тим самим забезпечити фізичним особам надійні умови для здійснення операцій Форекс. Також НБУ в своїй постанові обумовлює, що можна буде здійснювати арбітражні операції тільки з валютою 1-ї категорії, тобто з основними валютами світу, які мають найбільшу популярність на міжнародному ринку.

Повторимося, операції на ринку Форекс - це дійсно високоприбуткові й високоризикові операції, але завжди є охочі ризикнути і спробувати заробити більше, ніж на банківських депозитах. НБУ фактично хоче, щоб ризик учасників ринку Форекс був на допустимому рівні та щоб в разі успішного проведення операцій, український "форекс-гравець" міг би гарантовано отримати свій дохід. Є надія, що завдяки постанові НБУ фізичні особи отримають можливість здійснювати операції на ринку Форекс і при цьому не боятися, що Форекс-клуб просто зникне, коли "не буде чим здачі давати". При цьому, валюта буде перебувати на території України і не буде несанкціоновано "витікати" за кордон.

Звичайно, НБУ добре розуміє, що він не може змусити Форекс-клуби, які зареєстровані в офшорах не працювати на території України. Формально, він може просто зажадати заборонити рекламу та надання представницьких послуг. Але, можна сказати, що дана постанова є таким собі проміжним етапом. Крім постанови (№ 327), НБУ став ініціатором законопроекту про платіжні системи, який вже прийнятий у першому читанні. Після ухвалення цього закону, НБУ отримає можливість повністю контролювати всі платежі фізичних осіб за межі України і тим самим заборонити перерахування валюти за межі України на рахунки Форекс-клубів. Це, в кінцевому підсумку, зробить гроші українців недоступними для Форекс-клубів.

Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру