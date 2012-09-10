Номінальний ВВП України у ІІ кв. становив 351,78 млрд грн

Номінальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у II кварталі 2012 року становив 351,78 млрд грн (у II кварталі 2011 року - 316,48 млрд грн), йдеться у повідомленні Державної служби статистики України.

При цьому Держстат зберіг оцінку зростання ВВП в II кварталі поточного року на рівні 3%. Попередні дані були оприлюднені відомством наприкінці липня.

Також повідомляється, що дефлятор ВВП у II кварталі 2012 року знизився до 8,5% проти 11,1% в I кварталі поточного року.

Номінальний ВВП України в I кварталі п.р. становив 296,97 млрд грн (у I кварталі 2011 року - 263,55 млрд грн).

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня Держстат України оприлюднив попередні дані, згідно з якими зростання ВВП у ІІ кварталі 2012 р. становило 3% (зростання ВВП в ІI кварталі 2011 року - 3,8%).

З урахуванням сезонного чинника, в ІI кварталі 2012 року проти І кварталу 2012 року зростання ВВП України зафіксовано на рівні 1,9%.

12 червня Держстат поліпшив оцінку зростання ВВП України в I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року (у постійних цінах 2007 року) з 1,8% до 2%.

З урахуванням сезонного чинника, в I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року зафіксовано спад ВВП України на рівні 0,2%.

Державний бюджет України на 2012 рік розраховано виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляція - на рівні 7,9%.

Зростання реального ВВП за 2011 рік, за даними Держтату, становило 5,2%, номінальний ВВП - 1 трлн 316,6 млрд грн.