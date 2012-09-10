Купівля готівкової валюти населенням у серпні скоротилася на 11%

Негативне сальдо купівлі-продажу готівкової валюти населенням у серпні ц.р., порівняно з липнем ц.р., скоротився на 11% - до 722,8 млн дол. Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з наданою інформацією, банки купили у населення валюти на 1,619 млрд дол., продали - на 2,342 млрд дол.

Негативне сальдо на готівковому ринку в січні ц.р. було на рівні 556,5 млн дол., в лютому - 372,7 млн дол., в березні - 544,1, у квітні - 209 млн дол., травні - 526,8 млн дол., червні - 740,6 млн дол., в липні - 810,4 млн дол.

За даними НБУ, банківські вклади фізосіб у валюті (у доларовому еквіваленті) в серпні збільшилися на 502,7 млн дол. і за станом на 1 вересня 2012 р. становлять 20,514 млрд дол.

Також повідомляється, що в липні на міжбанківському валютному ринку (у еквіваленті) Нацбанк продав 618,1 млн дол. (248,4 млн дол. США і 300 млн євро), а обсяг купівлі валюти становив 1,054 млрд дол. Регулятор поповнював резерви за рахунок придбання 850 млн дол. США, 63,2 млн фунтів стерлінгів, 100 млн австралійських доларів.

Як повідомляв УНІАН,міжнародні валютні резерви Нацбанку України (НБУ) у серпні скоротилися на 0,3% - до 29,995 млрд дол. з 30,081 млрд дол.