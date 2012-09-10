Міжнародне рейтингове агентство Moody's відкликало рейтинги банку "Форум" (Київ) "з причин бізнесу". Про це йдеться в повідомленні Moody's.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня ц.р. Moody's знизило довгостроковий депозитний рейтинг банку «Форум» в національній валюті з «В2» до «В3», прогноз рейтингу «негативний». Також було знижено рейтинг за національною шкалою з рівня A3.ua до Baa3.ua.

В кінці липня підконтрольний українському бізнесменові Вадиму Новінському «Смарт-холдинг» повідомив про досягнення угоди з німецьким банком Commerzbank AG про придбання 96% акцій українського банку «Форум».

Покупець не називає суму угоди, посилаючись на домовленість про нерозголошення її умов.

Наразі угода про операцію знаходиться на етапі узгодження у регуляторних органах.

Довідка УНІАН. Банк «Форум» (Київ) створений у 1994 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2012 року становили 10,47 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 6,29 млрд грн, зобов'язання - 7,84 млрд грн, статутний капітал - 5,93 млрд грн, власний капітал - 1,5 млрд грн .

Банк «Форум» (Київ) у січні-червні 2012 року отримав 2,6 млн грн прибутку проти 549,37 млн грн збитку за аналогічний період 2011 року.

Німецький Commerzbank на 1 квітня 2012 володів 96,0635% акцій банку «Форум».

«Смарт-холдинг» - одна з найбільших інвестиційних груп України з фокусом на ключові галузі економіки, включаючи гірничо-металургійний і нафтогазовий комплекси, суднобудування, нерухомість і сільське господарство.

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