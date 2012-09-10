У понеділок знизився індекс ставок за короткостроковими депозитами - НБУ

У понеділок, 10 вересня, знизився індекс ставок за короткостроковими депозитами на термін 3 і 6 місяців як за гривневими, так і валютними вкладами.

Про це свідчать дані про індекс ставок за депозитами фізосіб, оприлюднені на сайті Національного банку України (НБУ).

За тримісячними вкладами в національній валюті індекс знизився до 17,05% з 17,19%, за шестимісячними - до 17,92% з 18,08%.

За вкладами на дев'ять і дванадцять місяців у гривні індекс залишався на рівні 18,22% і 18,55% відповідно.

За короткостроковими валютними депозитами індекс знизився в межах 0,2% з невеликим відхиленням в ту і іншу сторону.

Як повідомляв УНІАН, з 18 травня 2011 року почав розраховуватися «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» (UIRD). У список банків, які оголошують ставки, входять 20 найбільших банків. Для розрахунку індексу використовуються номінальні ставки банку за «класичним» депозитом для стандартних сум на терміни 3, 6, 9 і 12 місяців в українській гривні, доларах США і євро.