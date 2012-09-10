Уряд до 17 вересня має запропонувати ВР проект бюджету на 2013 рік – Акімова

Уряд України до 17 вересня має запропонувати парламенту проект державного бюджету на 2013 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні в Донецьку на прес-конференції перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина Акімова.

«Зараз уряд, перед тим, як запропонувати проект бюджету до парламенту, а я знаю, що це має відбутися до 17 вересня, зробить оновлення макроекономічного прогнозу. Разом із появою бюджету, природно, з'являться і нові макроекономічні прогнози», - сказала І.Акімова. При цьому вона зазначила, що поки що рано озвучувати якісь показники, пов'язані з формуванням бюджету наступного року, «зараз передувати ситуації і озвучувати якісь цифри, напевно, було б неправильно».

І.Акімова додала, що макроекономічні прогнози нам дають «наші міжнародні партнери, Світовий банк і Міжнародний валютний фонд». За її словами, «рівень інфляції прогнозується десь в проміжку між 4,5 - 5,5% на цей рік і 5 -7% - наступного року».

«Тобто, ви бачите, що цифри вельми і вельми пристойні, враховуючи непросту макроекономічну ситуацію за межами України. Я думаю, що в рамках цих показників і буде сформований макроекономічний прогноз», - додала І.Акімова.